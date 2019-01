Ezra Furman trots op soundtrack Sex Education

De comedy gaat over de Britse tiener Otis. Zijn gescheiden ouders zijn beiden sekstherapeut. Otis luistert stiekem de sessies van zijn moeder af en besluit samen met een klasgenootje zelf therapiesessies te geven aan leerlingen van zijn middelbare school.

In de serie speelt Asa Butterfield de rol van Otis. Zijn moeder wordt gespeeld door Gillian Anderson. Furman is met zijn band ook in een aflevering te zien. „We zien er geweldig uit”, zegt de Amerikaanse muzikant over zijn optreden. De scène werd vorig jaar gefilmd in Wales, vlak voor zijn Europese tournee. Furman is te zien als zanger van een band die optreedt tijdens een schoolfeest.

In de soundtrack zijn enkele nummers van zijn vorig jaar verschenen album Transangelic Exodus te horen, maar Furman schreef ook een paar nieuwe nummers. Zelf heeft hij het eindresultaat van Sex Education nog niet gezien. „Ik heb alleen wat scènes gezien die ze me hebben toegestuurd”, vertelde hij onlangs. „Maar ik ben er trots op dat ik de soundtrack mocht maken. En misschien wordt de soundtrack ook nog wel apart als album uitgebracht.”