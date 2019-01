Broer Catherine over zijn donkere dagen

Hij beseft dat hij ’enorm gezegend’ is en een bevoorrecht leven heeft; de broer van Catherine is de zoon van de rijke Carole en Michael Middleton, die miljoenen verdienden met hun bedrijf in partyplanning. „Maar het maakte me niet immuun voor depressie. Het is moelijk om die toestand te beschrijven. Het is niet alleen maar droevig zijn. Het is een ziekte, een kanker van de geest.”

„Gedurende de dag wist ik mezelf bij elkaar te rapen om te gaan werken, maar vervolgens zat ik met glazige ogen naar mijn computerscherm te kijken, wensend dat de uren voorbij tikten, zodat ik weer naar huis kon rijden”, schrijft hij. „Een slopende traagheid kreeg me in zijn greep. Ik kon niet reageren op het simpelste bericht, dus opende ik mijn e-mails niet.”

In het jaar 2017 ging het snel bergafwaarts met hem. Hij vertelt hoe hij daar met niemand over kon praten, zelfs niet met zijn familie en beste vrienden. „Degenen die het dichtst bij je staan, zijn het moeilijkst om het aan te vertellen. Het was onmogelijk om mijn dierbaren te laten weten over de mentale marteling in mijn hoofd.” Het kwam zelfs zover dat hij zelfmoord overwoog, zo eenzaam voelde hij zich. Het afgelopen jaar accepteerde hij zijn situatie en zocht hij hulp.

Huisdier

James komt met dit verhaal in de Britse krant nadat hij een paar dagen geleden ook al zijn Instagramaccount openbaar maakte. Op dat account laat hij onder meer zijn PAT-hond Ella zien, een huisdier dat dient als therapie en hem naar eigen zeggen al erg heeft geholpen.

Dat hij nu naar buiten treedt, komt omdat hij het stigma dat op depressie ligt, wil doorbreken, daarbij geïnspireerd door zijn zus Catherine, zwager prins William en prins Harry, die zich ook alledrie sterk hebben uitgesproken voor het belang van mentale gezondheid.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl.