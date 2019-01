Nicolette Kluijver wil vechten voor haar huwelijk

Nicolette heeft laten weten dat ze op dit moment op vakantie in de bergen is met haar kinderen Isabella van zes en de tweeling Ana-Sofia en Jesse van vier. Ze wil nu even op hen focussen. Dat ze daarna de aandacht op haar relatie gaat richten blijkt uit de verklaring die ze via het management bij RTL liet horen: „De ziekte van Nicolette heeft grote impact gehad op haar gezinsleven en haar huwelijk. De liefde is er nog steeds en de wil om te knokken voor het gezin.”

Gisteravond postte Nicolette een bericht op haar Instagram dat leek te suggereren dat de twee uit elkaar zouden gaan. „We zullen de beste vriendjes blijven!”, schreef Nicolette vrijdagavond met een gebroken hartje en een verwijzing naar Joost naast een plaatje van een quote dat loslaten soms het beste is. Ze verwijderde de post alweer gauw.