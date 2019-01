OM vervolgt Jelle Brandt Corstius niet voor smaad

Voor de tweede keer is een aangifte van smaad tegen Brandt Corstius geseponeerd, bevestigt het OM in Amsterdam na berichtgeving door RTL Boulevard. „Een officier van justitie heeft naar de uitlatingen gekeken en bepaald dat die binnen deze context niet strafbaar zijn”, zegt een woordvoerder.

Jelle Brandt Corstius deed eind 2017 aangifte tegen Van Dam, die hij beschuldigde van verkrachting. De producent zou hem hebben gedrogeerd en misbruikt toen ze samenwerkten bij het tv-programma Barend & Van Dorp in 2002. Van Dam, die de beschuldigingen van de hand wijst, had al aangifte gedaan van smaad en laster nadat Brandt Corstius zijn verhaal naar buiten had gebracht in dagblad Trouw, overigens zonder Van Dams naam te noemen. Maar de producent stelde dat het geanonimiseerde verhaal gemakkelijk tot hem te herleiden was.

Opnieuw aangifte

Het OM vond geen bewijs en seponeerde beide aangiften. De reactie die Brandt Corstius op dat besluit gaf, was voor Van Dam aanleiding om opnieuw aangifte te doen. De journalist schreef onder meer: „In mijn publicatie ging het mij niet specifiek om de heer van Dam, maar om dit soort hufters in het algemeen.” De producent vond de reactie ook smadelijk en deed opnieuw aangifte.

In de afweging van het OM om ook hierop geen vervolging in te stellen, is de context van belang. „De heer Brandt Corstius reageerde op ons persbericht. Hij zegt in zijn reactie hetzelfde als daarvoor”, aldus de woordvoerder. Advocaat Nico Meijering laat weten dat Jelle Brandt Corstius tevreden is over het sepot. „Hij hoopt dat het boek gesloten kan worden.”

Raadsman Peter Plasman, die Gijs van Dam bijstaat, liet aan RTL Boulevard weten het er niet bij te laten zitten. Hij stapt naar het gerechtshof om alsnog strafrechtelijke vervolging af te dwingen. Het hof moet zich ook nog buigen over zijn bezwaren tegen het eerdere besluit van het OM om niet tot vervolging over te gaan.