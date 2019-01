Vrouw van Steve Buscemi overleden

Maandag kwamen er vrienden en familie naar hun huis in Brooklyn in New York. Dinsdag werd er een begrafenisdienst in hun huis gehouden die volgens insiders door zo’n twintig mensen bezocht werd en woensdag is Jo Andres begraven.

Naast hun enige zoon Lucian (29) en Steve’s broer Michael waren ook zijn medespeler uit The Big Lebowski, John Turturro en zijn nichtje Aida Turturro uit The Soprano’s aanwezig. De brandweer van New York, waarbij Buscemi vrijwilliger was, zette de straat toen de kist woensdag uit het huis werd gedragen. De kist was van riet; de begrafenis van Buscemi’s vrouw was volledig natuurlijk.

Steve en Jo waren dertig jaar getrouwd.