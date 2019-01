Prins Daniel maakt excuses naar ijshockeyspeelster

Begin vorig jaar werd de nieuwe ijshockeyhal van Ockelbo feestelijk geopend met een wedstrijd waaraan allerlei prominenten meededen. Prins Daniel was ook van de partij en hij was duidelijk in zijn nopjes dat hij met enkele grootheden uit het Zweedse ijshockey mocht spelen.

In het jaaroverzicht over de koninklijke familie, dat ieder jaar wordt uitgezonden door de staatsomroep SVT, werd nog even stilgestaan bij het evenement. In het programma was een klein interview met prins Daniel te zien waarin hij glunderend vertelde dat hij het geweldig vond dat ’al deze mannen’ de tijd hadden genomen om met hem te ijshockeyen.

Genegeerd

Die opmerking viel verkeerd bij Maria Rooth. Zij was ook uitgenodigd voor de wedstrijd en stond ook op het ijs. Ze voelde zich genegeerd door de royal en liet dat op social media weten. Ze schreef dat ijshockey nog steeds een mannenaangelegenheid is, en dat terwijl in Zweden de vrouwen ook op hoog niveau spelen.

Prins Daniel trok zich de kritiek aan en belde met Maria om zijn excuses te maken. De Zweedse, die sinds haar vierde met puck en ijshockeystick in de weer is, schreef op Instagram over het gesprek. Onder een foto van haarzelf met de prins schreef ze dat ze op het ijs stond met haar dochtertje toen de prins belde. „Hij klonk berouwvol en aan zijn stem kon ik wel horen dat hij echt meende wat hij zei. Hij schaamde zich een beetje.”

Maria prijst de prins vanwege het feit dat hij zijn excuses heeft gemaakt. Ze hoopt dat er nu anders wordt aangekeken tegen vrouwen in het ijshockey. „Dank je wel, prins Daniel voor je moed. Dit is de manier om voor veranderingen te zorgen.”