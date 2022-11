Rachel Hazes: ’Van een relatiebreuk met André is geen sprake’

Het zou gaan om een brief die André vorig jaar zou hebben geschreven om een punt achter zijn relatie met Sarah van Soelen te zetten. Volgens Coldeweijer zou Rachel de brief, waarin hij met geen goed woord spreekt over knipperlichtrelatie Monique, bewust aan haar hebben gepost. André zou hier vervolgens achter zijn gekomen, waarna hij het contact met zijn moeder defintief zou hebben verbroken.

Rachel noemt het een zware beschuldiging, volgens haar klopt er niets van wat Coldeweijer zegt. „Wat zou de reden zijn om een brief naar haar te sturen over privézaken van mijn zoon?! Ik zal als moeder niet alleen altijd achter mijn zoon staan, maar ook voor en naast hem, van een relatiebreuk is daarom ook geen sprake.” Ze vervolgt: „Sorry Yvonne, maar je haat naar de familie Hazes en vooral naar mij begint echt lachwekkend te worden en je gaat nu zelfs dingen beweren, zoals het sturen van een brief, zonder dat je dit verder kunt onderbouwen of bewijzen.”

Toch wenst ze Coldeweijer het beste toe. „Ondanks dat jij dagelijks met al deze haat en frustratie moet leven om zo je centen te kunnen verdienen en ik eigenlijk een beetje medelijden heb met jou, wens ik je verder toch een gelukkig leven toe.”