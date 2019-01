Roseanne Barr: ’Mijn ontslag? Antisemitisme!’

Vooraf aan haar bezoek aan Israël eind januari, om het Israëlisch parlement, de Knesset, toe te spreken, wordt Roseanne Barr geïnterviewd door The Jersualem Post. Daarin stelt ze desgevraagd dat haar ontslag bij ABC werd ingegeven door antisemitisme. „Ik denk dat dat voor een groot deel een rol speelde - het feit dat ik nooit werd toegestaan een uitleg te geven over wat ik bedoelde - en wat ik bedoelde was een commentaar op Iran - dus ze hebben mijn tweet doelbewust verkeerd geïnterpreteerd en wilden het me niet laten uitleggen.”

Roseanne Barr werd vorig jaar ontslagen na een tweet uit mei waarin ze de adviseur van Barack Obama de baby van de Moslimbroederschap enPlanet of the Apes noemde. Zender ABC besloot direct te stoppen met de reboot van Roseanne, de televisieserie waarin de comédienne de hoofdrol vertolkte. Sindsdien heeft de actrice op allerlei manieren geprobeerd zichzelf vrij te spreken voor haar tweet. Eerder gaf ze bijvoorbeeld een slaappil de schuld van haar tweet.

Nu heeft ze dus een ander excuus. Volgens haar heeft ABC haar in grote haast ontslagen en deden ze daarmee ’iets dat ze nooit eerder ook maar met een andere artiest gedaan hebben’. Dat ze het bij haar wel deden, zou zijn, zo zegt ze, omdat zij de ’meest uitgesproken persoon’ is als het gaat over Israël en BDS, een beweging die oproept tot een internationale boycot van Israël. Ze wil het in haar ogen onterechte ontslag ook benoemen tijdens haar toespraak voor het Israëlisch parlement.

