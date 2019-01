Sander Hoogendoorn wil bij Langs de Lijn

„Hallo NOS. Ik kan radio. Huur mij in, ik ben niet duur”, zei hij. Sander deed zijn uitspraak tijdens een feestelijke uitzending van het KRO-NCRV-programma Theater van het Sentiment. Daarin werd uitgebreid stilgestaan bij het feit dat honderd jaar geleden de eerste radio-uitzending in Nederland was.

„Radio is heel erg van nu”, zei de dj. „En er is niets zo van nu als Langs de Lijn. Langs de lijn staan en een wedstrijd verslaan.” Het lijkt Sander geweldig om ooit aan het sportprogramma mee te mogen doen. Een sport heeft hij ook al in gedachten. „Ik hou heel erg van skateboarden”, vertrouwde hij het ANP toe. Vanaf 2020 is die sport toegevoegd aan de Olympische Spelen. Die zijn volgend jaar in Japan en Sander ziet daar wel een rol voor zich weggelegd. Hij zou het geweldig vinden om de eerste skateboardverslaggever op de radio te zijn.

Sander presenteerde zaterdag de speciale uitzending van Theater van het Sentiment. Dat deed hij samen met Astrid de Jong en Govert van Brakel. De laatste was jarenlang verbonden aan Langs de Lijn. Mogelijk kan hij een goed woordje voor de dj doen bij zijn ex-collega’s.