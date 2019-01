Evi Hanssen vooral opgelucht na WIDM

Op Instagram gaf ze al direct commentaar op haar vertrek: „ Opgelucht! Dat ik weer vrij mag praten, niet meer hoef te tellen hoeveel happen iemand van z’n broodje at en korte of lange tenen had.” Al met al ontdekte ze dat meedoen aan Wie is de Mol? dan wel een geweldige ervaring was, maar niet een spel voor haar. „Ik hou van eerlijkheid en transparantie en niet zo van spelletjes.”

Aan Shownieuws liet ze dan ook weten bewust ’heel extreem’ gestemd te hebben. „Als ik dan door was, zat ik goed en anders was het toch niet zo erg.” Fans zijn wel heel verrast én teleurgesteld dat hun favoriete Evi er al uit is. „Wat doe je me aan, Evi? Ik had jou als verliezend finalist.”