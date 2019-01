Johnny de Mol doet verrassende onthulling

Of hij de man is die hij altijd wilde zijn? Johnny de Mol: „Goeie vraag, ja, denk wel dat ik intussen de man ben die ik wil zijn, dat ik goed op weg ben, stukje burgerlijkheid ingeslopen, de stad uit, getrouwd, vader geworden. Dus ja, ik doe hard mijn best om die man te zijn, hoewel het eeuwig kind in mij toch ook altijd wel de kop op zal blijven steken, omdat ik het ook wel fijn vind die wereld af en toe met een kinderlijke blik te begroeten.”

Johnny de Mol staat naast zijn roemruchte carrière vooral bekend om het wilde leven dat hij leidde, met talloze vriendinnen. „Ja, genoeg voor twee levens misschien wel. Ook totaal geen spijt van, sterker nog, als ik het nog eens over zou mogen doen, zou ik er misschien nog wel een schepje bovenop doen.”

Niet dat hij nu terugverlangt naar die tijd, nu hij met zijn grote liefde en echtgenote Anouk buiten de stad woont en een gezinnetje heeft gesticht. Verrassend genoeg onthult hij: „Ik heb een superleuke tijd gehad, maar de tijd die ik nu heb, is misschien nog wel leuker. Buiten de stad, vogeltjes fluiten, kinderen die thuis rondrennen, ik moet wel bekennen dat ik dat stiekem toch wel leuk vind.”

