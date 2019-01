Simone Kleinsma weemoedig bij laatste voorstelling Annie M.G. Schmidt

„De productie gaat in het doosje van mooie herinneringen”, zegt de actrice, die de komende tijd rust gaat nemen. Vanaf de première in september 2017 zijn er 340 voorstellingen geweest van de productie over het leven van schrijfster Annie M.G. Schmidt. Ondanks dat Simone naar eigen zeggen een vak van afscheid nemen heeft, wordt ze er wel melancholisch van. „Als je Annie 340 keer tot leven hebt gewekt om het zo maar te zeggen, word je wel een beetje weemoedig van het einde. Het was een bijzondere voorstelling”, zegt Kleinsma tegen BuzzE.

De komende tijd gaat de musicalster eerst uitrusten. Ze heeft een tijdlang overdag de opnames van Kees & Co gedaan en ’s avonds de musical. „Dat was een beetje heftig, na zondag ga ik eerst even bijslapen en zo.” Simone gaat het komende jaar heel bewust rust houden. „Ik ga mijn leven opnieuw indelen en mijn sociale contacten even aantrekken. Even pas op de plaats maken.”

De musical heeft veel voor Simone betekend. „Het heeft mij op de been gehouden en mij gered.” Simone vertelt dat ze zich na het overlijden van haar man in maart 2017 volledig heeft gestort op de productie en kracht heeft geput uit het levensverhaal van Annie M.G. Schmidt. Net als Simone moest Annie ook het verlies van haar levenspartner verwerken.

Kledingsmaak

De productie heeft meerdere prijzen gewonnen, maar het mooiste compliment over haar rol kreeg ze van Flip, de zoon van de overleden schrijfster. ’Ik zit naar mijn moeder te kijken’, zei hij tegen haar.

Simone heeft zich er helemaal ingestort, om Annie zo goed mogelijk te spelen. „Ik speel haar, ik ben haar niet, maar als ik die pruik op doe en die bril op zet, verandert mij dat fysiek gewoon.” Over de kledingsmaak van de schrijfster is Simone niet zo te spreken. „Het is het lelijkste kostuum dat ik ooit heb gehad”, lacht ze