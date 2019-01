Spoorloos blikt terug in 600e aflevering

Dat komt volgens KRO-NCRV omdat bij kijkers behoefte bestaat aan echte verhalen van echte mensen die een diep verlangen hebben om meer te weten te komen over zichzelf. Het programma heeft sinds het begin zo’n 1500 herenigingen tussen familieleden gerealiseerd. Per maand krijgt Spoorloos zo’n 1000 aanmeldingen binnen voor zoektochten. In de aflevering van maandag wordt er teruggeblikt op het programma door de jaren heen en is presentator Derk Bolt te zien in Colombia. Hij zoekt daar naar de moeder van de geadopteerde Diana.

Na al die jaren ontroert het programma Derk Bolt nog steeds. „Het ene ontroert je meer dan het andere. Wanneer alles mooi bij elkaar komt, dan is uiteraard de brok in de keel snel daar. Naarmate je ouder wordt, je wat meer reflecteert op het leven, dat soort dingen, en je zaken toch wat beter gaat begrijpen, je empathie groeit, heb je daar vaker last van”, zei de presentator eerder in Jinek.

Primeur

Door de jaren heen heeft het programma heel wat veranderingen doorgemaakt. In de eerste uitzending op 2 februari 1990 werd onder meer een bepaald type Dafje en de bemanning van een reddingshelikopter gezocht. Zoektochten hadden toen een historische achtergrond als de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp, laat KRO-NCRV weten. Pas later kwamen de aanvragen voor zoektochten naar familieleden. Een van de hoogtepunten van het programma was wel de ontmoeting in 2007 van een uit China geadopteerde vondelinge, Eline, met haar biologische ouders. Voor zover ons bekend was dat wereldwijd de eerste keer dat dat toen was gelukt.

Daarentegen heeft Spoorloos ook een dieptepunt gekend, de ontvoering van Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender in juni 2017. Zij werden een week lang vastgehouden in de jungle van Colombia door rebellen van ELN omdat ze verdacht werden van spionage voor de CIA. De ELN was bang dat de Nederlanders op zoek waren naar de coca-plantages in het gebied.