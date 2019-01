Trijntje Oosterhuis wil weer in jurk passen

Trijntje viert op 30 maart in de Ziggo Dome haar 25-jarig jubileum als artiest en wil dan het liedje De Zee gaan zingen. Ze wil het dan weer net zo doen als toen ze doorbrak in de ArenA, inclusief jurk dus. „Ik hoop ook dat ik die jurk weer aan kan. Ik ben hard aan het trainen. Serieus, ik heb hem nog”, zei ze bij WNL op Zondag tegen presentator Rick Nieman.

De Zee is een lied dat bij Trijntje hoort, maar niet meer hetzelfde is als vroeger. „Het grappige is, dit is natuurlijk een enorm heftige versie, die heb ik nooit meer zo kunnen doen”, keek Trijntje zondag terug. „Ik zing het liedje nog steeds in m’n carrière, maar nooit meer zo groots. Maar dat gaan we echt weer doen.”

Tijdens haar jubileumoptreden treedt Trijntje samen op met het Metropole Orkest.