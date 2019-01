Kritiek op Paul de Leeuw na golden buzzer voor transgender

De 18-jarige Kayden vertelde vooraf aan zijn optreden aan Chantal Janzen dat hij altijd zong als hij verdrietig was. „Ik ben transgender, dus ik ben geboren als meisje, maar ik voel me en ben een jongen. Dat was iedereen vond het lastig. Ik hou ontzettend veel van mijn moeder en mijn moeder houdt ontzettend veel van mij, maar ze vond het wel heel lastig.” Hij vertelt dat hij haar op een gegeven moment een briefje schreef dat hij zo niet verder wilde. Ook vertelt hij dat een vriend van hem die transgender was, zelfmoord pleegde.

Na zijn optreden krijgt hij een staande ovatievan het publiek en Paul de Leeuw is zichtbaar ontroerd. Ook Chantal Janzen erkende dat hij veel potentie had. „Je hebt hartstikke veel talent.” Angela Groothuizen is kritischer, bleef zitten bij de staande ovatie en geeft aan dat hij wel een ’bepaalde zachte kwaliteit in zijn stem heeft’, maar geeft hem het advies eerst zangles te nemen en ook zijn Engels nog wat te oefenen. Wanneer Paul de Leeuw echter vraagt of Kayden wil dat zijn stem gehoord wordt, en Kayden daarop bevestigend antwoord, is er voor Paul geen twijfel. „ Ik weet niet of we het gaan redden, maar we gaan het gewoon proberen.”

’Gigantisch mislukt’

Een aantal twitteraars vindt dat een opmerkelijke keuze. „Ik zal er wel geen verstand van hebben... vond dit geen golden buzzer waard eigenlijk” Anderen verklaren dat met: „’t Is een zielig verhaal, daarom.” Een politiek statement, vindt een andere twitteraar. „Je weet gewoon van tevoren dat hij/zij doorgaat omdat diegene transgender is. Het was simpelweg niet goed, soms zelfs erg slecht. Maar ja, moet je eens voorstellen dat ze een transgender niet doorlaten..... Jammer, talent telt niet meer. Politiek wel.” Het is volgens een ander dan ook ’gigantisch mislukt’ dat Kayden als trangender door iedereen als een gelijke behandeld wordt.

Paul de Leeuw reageert zelf vanuit Miami zaterdagavond op de kritiek door te erkennen dat Kayden zijn stem nog niet af is, maar hem wel ontroerde. „Dus go! Maar ik gun hem die kans en sinds Nashvilleverklaring nog trotser op Kayden en NL waar dit KAN!” Hij vindt het dan ook geen ’zielig’ verhaal, zoals velen het noemden, maar ’dapper en fantastisch en een struggle’.