Ook Meghan’s bodyguard neemt ontslag

De topinspecteur was de eerste vrouw die zo’n belangrijke sleutelrol had in de beveiliging van de koninklijke familie. Zij hield bijvoorbeeld Meghan weg van een overbevolkte markt in Fiji om veiligheidsredenen. Maar zaterdagavond werd gemeld dat zij ontslag heeft genomen bij Scotland Yard.

Zij werkte nog maar zes maanden in de respectvolle positie. Bovendien komt haar vrijwillige ontslag slechts een paar weken nadat Meghans persoonlijke assistent de benen nam. Dat leverde al stof tot geruchten op; zij was de derde in rij die niet langer voor het koninklijke koppel wilde werken. Nu dient zich dus al het vierde ontslag aan in de korte tijd dat Meghan en Harry getrouwd zijn.

Meghan vindt het lastig dat ze weinig bewegingsruimte heeft als royal Ⓒ Hollandse Hoogte

Geruchten gaan dat beveiligingsmedewerkers het vermoeiend vinden dat Meghan zo graag ’één van hen’ wil zijn. Een insider licht toe: „Waar iemand die opgroeit in de koninklijke familie het gewend is om vanaf jonge leeftijd beschermd te worden, kan het belastend zijn voor iemand die dat niet gewend is. Zelfs al is Meghan een beroemde actrice, ze heeft altijd kunnen doen wat ze wilde en vrij kunnen rondlopen. Maar in haar huidige positie kan ze niet zomaar overal naar toe zonder haar beveiligingsteam en dat is enorm beperkend voor iemand als zij.”

Het is niet het eerste personeelslid dat het moeilijk vindt om met Meghan om te gaan. Al drie andere medewerkers beëindigden hun arbeidsovereenkomst of kondigden dat aan.