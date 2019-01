Vroege Vogels tweede genomineerde RadioRing

„Andrea? Hallo? Er komt even een rare vogel doorheen”, zo onderbrak Rob de uitzending midden in een presentatietekst. Hij vertelde Andrea vervolgens het nieuws dat Vroege Vogels dit jaar een van de kanshebbers is. Menno, die vanwege vakantie niet in de studio aanwezig was, werd per telefoon ingelicht. „Nou ja! Wow, dit is geweldig. Wat eervol”, reageerde Andrea blij.

Vroege Vogels wordt al meer dan veertig jaar gemaakt. Vorig jaar werd het BNNVARA-programma al bekroond met de Zilveren Reismicrofoon.

Eerder deze week werd bekend dat The Friday Move van BNR Nieuwsradio de eerste genomineerde is voor de Gouden RadioRing. De prijs voor beste radioprogramma van het jaar wordt op 31 januari in Theater Gooiland in Hilversum uitgereikt. De overige drie genomineerden worden de komende dagen bekendgemaakt.