Arie Luyendyk jr. is getrouwd

De 37-jarige Arie en de 27-jarige Lauren gaven hun ja-woord tien maanden na hun rumoerige verloving. Luyendyk, die in 2018 The Bachelor was in het Amerikaanse gelijknamige tv-programma deed zijn huwelijksaanzoek namelijk in een terugblikaflevering van de serie en had daarvoor zijn verloving met de eigenlijke winnares van het programma, Becca Kufrin, verbroken. Ondertussen verwachten ze ook samen een kindje.

Arie vertelt aan US Weekly: „Het is me het jaar wel geweest. Het is echt gek, want ik herinner me dat we vorig jaar tijdens een weekend van The Bachelor nog druk spraken over dat we wilden trouwen, dus het is super dat die dag eindelijk is gekomen.”

Bekijk ook: Bachelor praat afgewezen deelneemster om en verlooft zich