Dit is de echte reden dat Justin en Hailey een nieuw huis zoeken

Het blijkt dat hun huidige onderkomen in San Fernando Valley grote mankementen vertoont. Iets dat Justin niet van onderzocht heeft, voordat hij de villa ging huren voor een bedrag van honderdduizend dollar per maand... Nu blijkt de verwarming van het zwembad kapot, de airconditioning doet niet wat die moet doen en tot overmaat van ramp is er een waterleiding in huis gebarsten. Dat zou de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen.

Ondertussen hebben Justin en Hailey hun heil gezocht in een Beverly Hills-hotel. Een video op TMZ waar Justin Bieber voor het hotel uitgelaten staat te zingen, lijkt aan te tonen dat ze het daar in elk geval een stuk beter naar hun zin hebben dan in het gehuurde huis. De huiseigenaar zal volgens de website vast acher hun aankomen om zijn geld te innen, maar het was een overeenkomst die per maand verlengd kon worden, dus wat dat betreft zitten ze goed.

Nu nog een nieuw plekje voor henzelf vinden. Volgens een insider zijn ze er nog niet over uit of ze een huis willen kopen of toch het liefst weer gaan huren. Maar in beide gevallen zullen ze nu wel geleerd hebben van tevoren te onderzoeken hoe de staat van het huis is.

