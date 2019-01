Fans lyrisch over sexy foto met Dwayne Johnson, Jason Statham en Idris Elba

Hij doet dat met een foto van zichzelf, Jason Statham en Idris Elba te plaatsen. Bij het zien van al dat gespierde moois reageert een vrouwelijke fans dan ook: ’Ooooohhh, deze 3! OMG’,’Al dat moois. Wees lief voor onze harten’ en: ’Wat een heerlijkheden’.

Fans van de filmfranchise vinden het geweldig. „Letterlijk de meest bad ass-combinatie die er is. Kan niet wachten om de film te zien in de bios.” En: „De drie grootsten van nu.” Velen zijn dan ook blij dat Idris Elba meespeelt in de film. Hoewel sommigen ook om de foto moeten lachen: „Jullie zien eruit als van die actiefiguren uit de winkel.” Anderen zijn kritisch omdat zij menen dat Johnson ’de boel heeft overgenomen’. Voor hen is er een troost: Het tiende deel van Fast and Furious is ook al aangekondigd voor 2021 en daar zal Vin Diesel weer in te zien zijn.

Fast and Furious presents: Hobbs and Shaw wordt momenteel opgenomen en is vanaf 1 augustus in de Nederlandse bioscopen te zien. De negende film in de serie draait om de eeuwig ruziënde Deckard Shaw (Jason Statham) en Luke Hobbs (Dwayne Johnson). In de spin-off is het personage Brixton van Idris Elba hun felste tegenstander.