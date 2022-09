Fans bezorgd om gedrag Cara Delevingne: ’Er is iets ernstig mis’

Tijdens het ritje naar het vliegveld werd het model en actrice al gespot op de achterbank van een zwarte Chevy, met haar benen bungelend uit het raam. Ze ging comfortabel gekleed in een zwarte trainingsbroek met groen, geel en rode strepen, een t-shirt met Britney Spears erop en gele sokken met rode en blauwe strepen maar droeg opvallend genoeg geen schoenen. Haar hondje Alfie was bij haar.

Volgens Daily Mail was ze in eerste instantie aan boord van het vliegtuig gegaan met twee onbekende mannen. Maar na drie kwartier stapte ze met haar hondje weer uit. Of dat haar gevraagd was of dat het vrijwillig was, is niet bekend. In elk geval gedroeg ze zich vervolgens behoorlijk nerveus en geagiteerd, waarbij ze meermalen haar telefoon, waarmee ze aan het bellen was, uit haar handen liet vallen. Vervolgens werden haar tassen uit het vliegtuig gehaald, in de SUV gezet en stapte ze zelf ook in.

Het vreemde gebeuren en vooral het nerveuze gedrag van Cara Delevingne is reden tot zorg onder haar fans. Enkelen menen dat ze onder invloed is van drugs maar hebben vooral medelijden met haar en hopen dat ze hulp krijgt. „Wat is er aan de hand met Cara Delevingne”, vraagt iemand zich af. „Ik vind het zo sneu voor haar. Wil iemand alsjeblieft uitzoeken of het wel goed met haar gaat?”. Anderen menen dat ze een nieuw team om zich heen nodig heeft dat ’daadwerkelijk om haar geeft’. „Er is echt iets ernstig mis met Cara Delevingne en ik ben oprecht bezorgd om haar.”

Woordvoerders van het model willen tegenover Page Six en Daily Mail geen commentaar geven op het gebeuren. De Britse tabloid melde eerder dat bronnen het model op festival Burniing Man dagenlang zagen feesten zonder ook maar iets te eten of te douchen.