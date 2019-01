Prins Constantijn: ’Houdt dit een keer op?’

Hij maakt zijn opmerking naar aanleiding van een interview in de Volkskrant met de in Leiden werkende Amerikaanse wetenschapper Rebekah Trombe die vorig jaar door Twitter werd gevraagd onderzoek te doen naar intolerantie en onbeleefdheid op de korte berichtendienst.

De bekendmaking daarvan leidde er toe dat ze vanuit Amerika plotseling in een wervelstorm van bedreigingen en de meeste vreselijke verwensingen terechtkwam, waarvan ze nog steeds last heeft. Tienduizenden woedende tweets kwamen er binnen. „Ik werd in 36 uur tijd op Twitter alleen al 24.000 keer aangesproken. Al die woede en negativiteit, via alle kanalen tegelijk... dat is overweldigend”, vertelde Trombe.

„Waarom denken mensen dat het oké is om op sociale media dit soort dingen te zeggen en durven ze het niet onder eigen naam te doen? Houdt dit een keer op?”, vraagt Constantijn in zijn bericht op Twitter dat ook werd verspreid door zijn schoonzus prinses Mabel.