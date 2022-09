Rotterdam: nog geen extra maatregelen bij optreden Lil Kleine

Lil Kleine is een van de acts op het TikTak Festival in Rotterdam. „We hebben uiteraard contact met de organisatie”, aldus een woordvoerder van de gemeente. „Maar de organisatie is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein. Er is nog geen aanleiding om extra maatregelen te nemen met betrekking tot de openbare orde buiten het festivalterrein.” De politie laat weten onlinebedreigingen „altijd te monitoren”. Maar ook de politie neemt geen extra stappen als het gaat om het optreden van Lil Kleine.

De organisatie van het TikTak Festival is al sinds woensdag niet bereikbaar voor media, meldt het ANP. Managementbureau Namam, dat Lil Kleine vertegenwoordigt, weigert ook elk commentaar. Namam heeft de afgelopen maanden sowieso niet gereageerd op de aanklachten die het Openbaar Ministerie onderzoekt.

Bekijk ook: Lil Kleine terug op Nederlands podium na vermeende mishandeling Jaimie Vaes

Autodeur

De afgelopen periode trad Lil Kleine alleen sporadisch op in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarop te zien zou zijn dat hij het hoofd van zijn inmiddels ex-verloofde Jaimie Vaes tussen een autodeur klemde. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem. De rapper vertrok kort nadat hij weer op vrije voeten was gekomen tijdelijk naar Thailand.

Het Openbaar Ministerie liet recent weten dat het onderzoek naar Lil Kleine na ruim zeven maanden nog steeds niet is afgerond. Vlak voor het incident met zijn ex-verloofde werd de rapper nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam.