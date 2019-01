Katy feliciteert jarige ’engel’ Orlando

Katy reageerde op een Instagrambericht van Orlando die zaterdag een laatste selfie als 41-jarige had geplaatst. „Ik ben dankbaar en met het verstrijken van de tijd voel ik steeds meer dat leeftijd slechts een getal is. We zijn wie we zijn om de keuzes die we maken, de woorden die we uitspreken, gedachten die we creëren en acties die we ondernemen. En zoals ik tegen mezelf en mijn zoon zeg: maak slimme keuzes”, aldus de acteur.

Zijn vlam reageerde daar vervolgens gevat op in de comments. „Ik ben blij dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Gefeliciteerd, engel”, schreef Katy in een inmiddels weer verwijderde reactie.

Een dag later plaatste Katy een foto van de jarige Orlando. „Gelukkige 42ste verjaardag aan de aardigste en schattigste man van wie ik het geluk heb samen te zijn.”