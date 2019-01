Britney staat stil bij jubileum debuutplaat

„Kunnen jullie geloven dat dit album alweer twintig jaar geleden is uitgekomen? Ik niet namelijk”, schreef Britney bij de hoes van haar debuutalbum ...Baby One More Time. „Het is absoluut de reis van mijn leven geweest, vol ups en downs, maar ik ben dankbaar voor elk moment.”

Op 12 januari 1999 bracht Britney haar eerste plaat uit. Het album maakte direct een superster van de toen pas 17-jarige zangeres. Op de cd staan onder meer hits als Sometimes, (You Drive Me) Crazy, Born to Make You Happy en natuurlijk de debuutsingle Baby One More Time. Wereldwijd werden er meer dan 32 miljoen exemplaren van verkocht.

In oktober stond Britney ook al kort stil bij de twintigste verjaardag van de single ...Baby One More Time.

