Gospelkoor Harry en Meghan neemt het op voor prins Charles

Het Britse gospelkoor Kingdom Choir, dat het nummer Stand By Me zong tijdens het huwelijk van Harry en Meghan in 2018, heeft via koordirigent en workshopleider Karen Gibson laten weten niet te geloven dat prins Charles zich schuldig zou hebben gemaakt aan racisme. Gibson liet aan TMZ weten dat het juist Charles was die hen vroeg op te treden tijdens de grote dag.