Jeangu Macrooy lacht om kritiek (brocco)lied

„Ik was eigenlijk wel een beetje voorbereid op de Mama Appelsap”, zegt de in Suriname geboren Jeangu, doelend op het radio-item van 3FM waarvoor luisteraars liedjes insturen waarin ze Nederlandse zinnen horen. „Ik kan er ook wel om lachen, zolang het de boodschap niet ontstijgt, maar dat idee heb ik niet.”

In werkelijkheid zingt de zanger in het refrein tekst die is gebaseerd op een oud Surinaams gezegde: Mi na afu sensi, no wan man e broko mi, wat letterlijk ’Ik ben een halve cent, je kan me niet breken’ betekent. Een boodschap van eigenwaarde, veerkracht en vastberadenheid die Jeangu wil overbrengen met het nummer. „Ik ben een optimistisch persoon en het afgelopen jaar was voor iedereen heel zwaar. Maar in plaats van om je heen te kijken en alleen te zien wat er slecht is, kun je ook je eigen kracht van binnen vinden en geloven dat alles goed gaat komen. Het is mijn manier om te zeggen: onderschat me niet, ik ben niet klein te krijgen.”

Bekijk ook: Nederland met opgewekt lied naar Songfestival

Black Lives Matter

Een andere boodschap die de zanger in het nummer stopte is dat iedereen het moet kunnen durven zijn ’authentieke zelf’ te zijn. Veel Twitteraars legden mede daardoor de link met de Black Lives Matter-beweging. „Dat is wel een van de lagen die erin zit. Maar het is een universeel verhaal van onderdrukking, in welke uiting dan ook. Het gaat om dat je voor jezelf durft op te komen en opkomt voor een gelijke behandeling; ongeacht bijvoorbeeld de kleur van je huid of genderidentiteit. Het is een ode aan iedereen.”

Toch waren deze duidelijke statements niet per se zijn intentie toen Jeangu vorig jaar begon met schrijven. „Natuurlijk houd je er rekening mee dat straks miljoenen mensen het nummer gaan horen en dat het belangrijk is wat je maakt, maar dat is niet hoe het creatieve proces voor mij gaat. Als songwriter werk ik vanuit wat ik zelf van binnen voel, anders kun je in je tekst ook niet oprecht zijn. Ik ga mezelf niet censureren, want ik wil kunst maken die authentiek is.”

De zanger heeft sinds donderdagavond nog niet de tijd gehad om alle reacties te lezen, maar zijn telefoon staat roodgloeiend. „Veel mensen die me feliciteren, familie die me appt, echt ontzettend leuk.” Dat premier Mark Rutte het nummer ’ontzettend mooi’ noemde in De Vooravond, doet Jeangu goed. „Dat vond ik echt bijzonder, dat zelfs Mark Rutte er iets over zei.”