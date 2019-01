Maroon 5 heeft halftime-show Super Bowl rond

Over het optreden is al een tijdje veel te doen. Zo was er de vraag of Maroon 5 wel op het sportevent zou moeten optreden. Er werd zelfs een petitie gestart om dat te voorkomen. Ook had Maroon 5 een aantal artiesten gevraagd om samen te spelen tijdens de Super Bowl, maar veel acts wilden de handen niet branden aan het evenement.

De NFL ligt in Amerika onder vuur vanwege de schorsing van American footballer Colin Kapernick. Hij kwam in het nieuws omdat hij knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Daarmee wilde Kapernick een statement maken tegen de raciale ongelijkheid in zijn land. Dat gebaar werd niet gewaardeerd.

Big Boi Ⓒ Hollandse Hoogte

De schorsing van Kapernick was voor zangeres Rihanna reden om een uitnodiging van de NFL naast zich neer te leggen. Maroon 5 werd toen gevraagd en hapte meteen toe. Naar verwachting zullen ten minste honderd miljoen mensen volgende maand de sportwedstrijd, die plaatsvindt in Atlanta, via de tv volgen.

Travis Scott en zijn vriendin Kylie Jenner, met wie de rapper een dochtertje heeft. Ⓒ Hollandse Hoogte