Kevin Hart en Bryan Cranston scoren met The Upside

The Upside is de Hollywood-versie van de Franse hitfilm Les Intouchables. De film haalde in het eerste weekend in Noord-Amerika 19,5 miljoen dollar op.

Het succes van The Upside is verrassend. Kevin Hart maakte een paar dagen geleden bekend dat hij de uitreiking van de Oscars niet zou presenteren. Eerder was hij gevraagd het evenement te hosten, maar vanwege enkele homofobe grappen uit het verleden kwam Hart onder vuur te liggen.

Overigens is Nicole Kidman spekkoper. Ze heeft in zowel The Upside als Aquaman een bijrol. Aquaman haalde afgelopen weekend 17 miljoen dollar op. De film heeft wereldwijd al ruim 1 miljard dollar opgebracht.