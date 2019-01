Golden Earring op jubileumeditie Pinkpop

Hoewel het festival het nieuws nog niet heeft bevestigd, wordt er op de site van de band gelinkt naar de website van Pinkpop.

Het is niet de eerste keer dat de formatie van Barry Hay, Cesar Zuiderwijk, George Kooymans en Rinus Gerritsen op het Limburgse podium staan. De mannen maakten in 1970 hun Pinkpop-debuut, tijdens de eerste editie van het festival – toen nog in Geleen. In totaal hebben de Hagenaren drie keer op Pinkpop gestaan.

Jan Smeets

Vorig jaar liet Pinkpop-baas Jan Smeets al weten dat hij Golden Earring graag wilde binnenhalen voor de vijftigste editie van het festival. „Dat is de band die Pinkpop natuurlijk mogelijk heeft gemaakt”, vertelde hij aan 3voor12.

Naast Golden Earing, komen ook Fleetwood Mac, Tenacious D en Mumford & Sons in juni naar Landgraaf. Andere bands die op het verlanglijstje van Smeets staan zijn The Police en Rowwen Hèze. De kaartverkoop start op 16 maart.