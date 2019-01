Peter Andre verzweeg mentale problemen

Peter, die in 1995 een hit scoorde met Mysterious Girl, had een aantal jaren later een inzinking. „Er was een moment, in 1998. Alles leek ontzettend goed te gaan en opeens voelde ik de grond onder me wegzinken. Ik functioneerde niet meer, ik kon niet meer denken, ik had paniekaanvallen. Ik kwam in verschillende ziekenhuizen terecht, kreeg medicatie, zag verschillende therapeuten.”

De zanger vertelde bijna niemand over zijn problemen, zelfs zijn ouders niet. „Als je het met mensen hebt over angststoornissen en inzinkingen, dan zien sommige dat als een zwakte. Het is een taboe. Maar de waarheid is, dat heel veel mensen hier doorheen gaan.”

Door verschillende therapieën gaat het nu weer goed met Peter. Volgens The Mirror verklaarde hij in het interview dat hij door zijn moeilijke periode heeft geleerd niets voor lief te nemen in het leven.