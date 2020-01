Rush-drummer Neil Peart (67) overleden

De invloedrijke muzikant en songwriter stierf dinsdag in Santa Monica in Californië aan de gevolgen van hersenkanker, staat in een verklaring van de familie.

Peart stond bekend om zijn ingewikkelde en direct herkenbare solo’s. Rush, opgericht in Toronto in de jaren zeventig, had een wereldwijde fanbase en verkocht miljoenen platen.

Van links naar rechts: Alex Lifeson, Geddy Lee en Neil Peart in 1971. Ⓒ Getty Images

De drummer voegde zich bij Rush in 1974 toen de band ook het eerste, titelloze, album uitbracht. Het werd het best verkochte debuutalbum van een Canadese band ooit. De grote internationale doorbraak kwam met het album 2112 uit 1976, waarmee ze een meer symfonische en progressieve weg insloegen. Songs als Tom Sawyer en The Spirit of Radio hebben de band veel bekendheid gebracht.

Rush bestond naast Peart uit Geddy Lee en Alex Lifeson. Het trio werd in 1994 opgenomen in de Canadese Music Hall of Fame en trad in 2013 toe tot de Amerikaanse Rock & Roll Hall of Fame. De band gaf in datzelfde jaar een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.