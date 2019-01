John Legend viert verjaardag in Bondstijl

De verjaardag van John was eigenlijk al op 28 december, maar het feestje vond zaterdagavond plaats in Los Angeles. Het huis van de zanger en het model was aangekleed in Casino Royale-stijl, met een compleet casino in de tuin. Onder meer Kim Kardashian en Kanye West, Jesse Tyler Ferguson, Kourtney Kardashian en Kris Jenner waren aanwezig en postten foto's van het feestje op social media.

De twee kids van het stel waren ook van de partij. Op video's is te zien hoe de 2-jarige Luna met haar vader danst op muziek van Beyoncé. Baby Miles was net als zijn vader gekleed als James Bond. Eerder op de dag vroeg Chrissy haar 10 miljoen volgers op Twitter advies over het pak van de acht maanden oude jongen. Ze plaatste foto's waarop het knulletje in een zwart en in een wit pak poseerde. Ondanks de uitslag, waarin twee derde van haar volgers voor de witte optie koos, verscheen Miles volgens E! in het zwart.

Het feestje ging blijkbaar tot in de late uurtjes door: zondag rond het middaguur vroeg Chrissy zich op Twitter af waarom ze had toegezegd naar de Critics Choice Awards te komen de dag na de verjaardagsparty van John.