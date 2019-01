Animatiefilm Spider-Man weer in de prijzen

Alhoewel het nog vroeg in het awardseizoen is, lijkt de film bezig met een opmars. Vorige week won Into The Spider-Verse, waarin onder meer Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson en Mahershala Ali stemmenrollen hebben, ook al een Golden Globe. De film van studio Sony sleepte ook de lokale prijzen van recensenten in New York, Los Angeles, Chicago, Seattle, Houston en Washington in de wacht.

Into The Spider-Verse lijkt daarmee bij de animaties topkandidaat voor de Academy Awards, dat de nominaties 22 januari bekendmaakt. Als de film wint, is het de eerste keer sinds de overwinning van Rango in 2011 dat er geen productie van Disney en dochterstudio Pixar met de animatie-Oscar vandoor gaat.