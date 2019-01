SBS onder half miljoen met Winston en Gordon

Het tweede seizoen van The Wall begon met 475.000 kijkers. Dat is bijna de helft minder dan in april, toen Winston startte met 890.000 belangstellenden. De nieuwe show van Gordon trok direct daarna 420.000 kijkers.

Beide programma's hadden flinke concurrentie van NPO 1 en RTL 4. Op het eerste net was Heel Holland bakt de grote favoriet (3,3 miljoen kijkers) en RTL scoorde met Weet ik veel (1,5 miljoen) en Judas (1 miljoen).

Zondagmiddag zat televisiekijkend Nederland klaar voor de ontknopingen in de schaats- en shorttracktoernooien, met kijkersaantallen tussen de 826.000 en 1,5 miljoen.