Moeder Lindsay Lohan in Big Brother

Zender CBS maakte zondag de namen bekend van de beroemdheden die meedoen aan Big Brother: Celebrity Edition. Opvallende naam daarbij was die van Anthony Scaramucci, de zakenman die in 2017 tien dagen de communicatiebaas van het Witte Huis was. Hij werd ontslagen nadat hij in een interview verschillende politici de huid vol had gescholden.

Zwemmer Ryan Lochte is een andere controversiële deelnemer. Hij verzon tijdens de Olympische Spelen in Rio van 2016 een overval waar hij slachtoffer van zou geweest en werd geschorst door het Amerikaanse zwemteam.

Ook realitysterren Tamar Braxton en Kandi Burruss, comedian Tom Green en een aantal oud-profsporters doen mee aan het tweede seizoen van de celebrityversie van het door John de Mol bedachte programma.