Henry Golding blij met intieme scènes met man

„Veel mensen vroegen of ik me niet druk maakte over de liefdesscènes die ik met een man moest doen, maar het maakte mij helemaal niet uit”, vertelt Golding aan Attitude. „Voor mij is liefde liefde. Het maakt niet uit of je zwart, latino, homo, heteroseksueel of bi bent, het gaat om het gevoel van verlangen. Toen ik met Hong (Khaou, de regisseur, red.) in LA sprak, had hij Parker al in gedachten voor de rol. Ik googelde zijn naam en toen ik zijn foto zag, zei ik: ’Verdomme, hij is knap, lang en getraind. Ik had het slechter kunnen treffen!’”, gaat hij verder.

Volgens Golding was er dan ook direct een klik tussen hem en Sawyers. „Parker is zo’n aardige vent. Het voelde zo natuurlijk en Hong creëerde een echt veilige omgeving op de set en dat is waar je op hoopt als acteur, bij elke productie. Ik denk dat mijn vrouw nog enthousiaster was over Parker dan ik. Geloof me, ze vond het geweldig!”