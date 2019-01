Bale en Colman opnieuw beste comedy-acteurs

Olivia speelt koningin Anne in The Favourite, waarin ook Emma Stone en Rachel Weisz te zien zijn. Zij waren beide genomineerd voor hun bijrol in de film, maar moesten in die categorie Regina King voor zich laten gaan, die won voor haar werk in If Beale Street Could Talk. Wel won de hele cast van The Favourite de prijs voor beste ensemble.

Christian kroop voor Vice in de huid van Dick Cheney. Het team dat hem omtoverde tot de voormalig Amerikaanse vice-president viel ook in de prijzen; de film ging ervandoor met de award voor beste haar en make-up.

De Critics’ Choice Awards worden uitgereikt door de Broadcast Film Critics Association, een organisatie de bestaat uit zo’n 250 recensenten.