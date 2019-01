Peter R. trekt speciale schoenen aan voor bunker

„Zo... straks weer getuigen in proces Holleeder. Maar even een paar gemakkelijke schoenen aan...”, schreef Peter bij een foto van blauwe enkellaarsjes, zonder veters. De Vries maakte in april rechtsomkeert toen hij bij aankomst in de gerechtsbunker in Osdorp door de beveiliging moest. Schoenen uittrekken is voor bezoekers van de rechtbank onderdeel van de standaardcontrole, net als de jas uit en riem af.

In RTL Boulevard legde Peter destijds uit waarom hij woedend de bunker uitbeende. „Dan kom je bij de rechtbank aan en moet je door allerlei veiligheidsvoorzieningen heen. Dat heb ik ook gedaan, mijn spullen in een bakje door de scanner, maar toen was er toch nog een piepje. In plaats van dat ze dan met een handscanner kijken waar dat door komt - of het bijvoorbeeld een knoop is - was het gelijk: Schoenen uit! Het was een verkeerde bejegening van getuigen die in een zwaar proces hun verhaal komen doen.”

Peter getuigt maandag in de bunker over een brief van en gesprek met Holleeder, dat de misdaadjournalist in 2011 opnam. De topcrimineel doet daarin zijn positie in de onderwereld en zijn relatie met andere criminele kopstukken uit de doeken. Vorige week overhandigde De Vries de opname aan justitie.