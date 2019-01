Miley Cyrus is dol op Liams vieze sokken

De zangeres en actrice somde „een aantal favoriete dingen aan mijn favoriete vent” op. Zo valt Miley onder meer in katzwijm vanwege de manier waarop Liam naar haar kijkt, „en naar onze honden, varkens, paarden, katten en vissen.” Maar ook de manier waarop Liam naar „zijn familie, vrienden, vreemden en het leven” kijkt, ontroert Miley.

Maar Miley prijst niet alleen Liams blik. „Ik ben dol op je vieze sokken op de vloer, omdat die betekenen dat je thuis bent. Ik vind het fijn als je me laat kennismaken met een nieuwe band, zodat ik daarnaar kan luisteren als je weg bent en het voelt alsof je er toch bent.” Miley mijmert ook over het samen zoeken naar nieuwe recepten, op de bank Chinees eten en de rimpels rond Liams ogen.

Geen muren maar bruggen

Ook verklapt ze dat Liam niet te beroerd is om de was te doen - „ik vind het zelfs geweldig als je mijn favoriete T-shirt laat krimpen in de droger, want een man hebben die de was doet is zo’n beetje het beste ooit” - en dat hij haar haren kamt als zij daar te lui voor is.

Op de vierde pagina van haar brief komt Miley tot de conclusie dat ze gewoon van Liam houdt. „Onvoorwaardelijk. Ik respecteer jou en jij respecteert mij. Als er meer van dit soort begrip zou zijn in de wereld, zouden we geen muren bouwen maar bruggen. Ik ben trots op de persoon die je bent geworden en kijk uit naar al het goede in de toekomst.”

Vorige maand trouwden Miley en Liam, tien jaar nadat ze elkaar leerden kennen tijdens de opnamen van de film The Last Song. Voor de zangeres en actrice is het nog even wennen dat ze Liam nu haar man mag noemen. „Dank je wel voor de gelukkigste dagen van mijn leven”, sluit ze haar brief af.