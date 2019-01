Peter Pannekoek wil moeder met pensioen

„Ik gun mijn moeder al het werkgeluk, maar de dag dat zij met pensioen gaat, kan me niet snel genoeg komen. Omdat ik me áltijd moet verantwoorden”, legt Peter uit in de VARAgids. Hij vergelijkt zichzelf met Daley Blind. „Hij moet datzelfde gevoel hebben. Terwijl hij echt niet opgesteld zou worden als hij niet kan voetballen. Snap je?”

Pannekoek wilde dan ook lange tijd niets met met BnnVara doen, omdat hij vreesde dat mensen zouden denken dat hij enkel via zijn moeder aan de klus zou zijn gekomen. „Koefnoen en Dit was het nieuws zitten bij AvroTros, The Daily Show en De Roast bij Comedy Central. Allemaal om maar nooit het verwijt te kunnen krijgen dat ik zou worden voorgetrokken.”

Inmiddels lijkt de cabaretier zich over deze angst te hebben gezet, en is hij te zien in het programma Sterke Verhalen. „Ik heb inmiddels wel bewezen dat ik iets kan. Het wordt natuurlijk idioot als ik kansen ga weigeren om de schijn maar niet tegen te krijgen”, verklaart hij. „Ja, Sterke verhalen wordt uitgezonden door BnnVara, maar dat is allemaal buiten haar om gegaan.”