Margrethe heeft vrij tijdens jubileum

Margrethe volgde op 14 januari 1972 haar overleden vader koning Frederik IX op. Ze is inmiddels de op één na langst regerende monarch uit de Deense geschiedenis. Alleen koning Christian IV regeerde langer: 59 jaar en 11 maanden. Hij was 11 jaar toen hij in 1588 op de troon kwam en bleef zitten tot zijn laatste ademtocht in 1648.

De nu 78-jarige koningin, die bij herhaling heeft gezegd ook door te zullen gaan tot ze van „de troon af valt”, heeft dus nog enige tijd te gaan om het record te breken. Wereldwijd regeren alleen koningin Elizabeth (bijna 67 jaar), de sultan van Brunei (51 jaar) en sultan Qaboos van Oman (48 jaar) langer dan Margrethe.

De Deense vorstin is sinds vorig jaar februari weduwe. Hoewel ze aftreden, zoals bijvoorbeeld koningin Beatrix op 75 jarige leeftijd deed, niet overweegt, besteedt ze wel een deel van haar werk uit aan kroonprins Frederik.