Lady Gaga neemt afscheid van paard

Kort nadat Gaga de awards in ontvangst had genomen voor beste lied en beste actrice, kreeg de zangeres het slechte nieuws te horen dat haar paard stervende was. Het dier lijkt inmiddels het leven te hebben gelaten. „Vaarwel, mijn engel”, schrijft de zangeres op sociale media bij een foto van haar paard.

„Mijn hart ontploft van trots”, reageert Gaga over het winnen van de twee Critics' Choice Awards. „Daarom vind ik het ook heel verdrietig te vertellen dat ik kort na de show hoorde dat mijn lieve engel van een paard, Arabella, dood aan het gaan is. Ik ben nu naar haar op weg om afscheid te nemen”, liet Gaga weten.

„Arabelle is en was een prachtig paard. Onze zielen waren één. Als zij pijn had, voelde ik dat ook. Ik zal onze momenten samen nooit vergeten. Lange wandelingen samen, galopperend door de natuur. Dat ik haar koekjes voerde. Ze zal altijd een onderdeel van mij blijven. Ik ben zo ontzettend verdrietig. Ik hoop dat je geen pijn meer hebt en de hemelpoorten open staan. Ik houd van je. Meisje, waar denk je naartoe te gaan?”