Vader Nicki Minaj overleden na aanrijding, dader is gevlucht

Een vertegenwoordiger van Nicki Minaj (38) heeft het nieuws bevestigd aan TMZ. De hiphopster heeft zelf nog niet gereageerd op het tragische nieuws.

Hoewel meerdere mensen het ongeluk hebben zien gebeuren, is de politie nog op zoek naar meer getuigen, omdat er op dit moment nog geen duidelijke beschrijving van de auto of bestuurder is.

Er is niet veel bekend over Nicki’s relatie met haar vader. In het verleden heeft ze wel kort over hoe zijn gedrag haar heeft beïnvloed. „Ik herinner me dat mijn moeder het toestond dat mijn vader gewelddadig tegen haar was. Als klein meisje ben ik ooit voor haar gaan staan om haar te beschermen”, vertelt ze in de documentaire Making a Queen. „Ik heb vanaf dat moment gezworen dat niemand me ooit zou misbruiken.”