Xess Xava aan het werk voor mama Yolanthe

Het kleine mannetje poseert in de kleding van het nieuwe kindermerk Bananas and Bananas van Yolanthe. Ook het dochtertje van Demy de Zeeuw, Roqi, staat model voor de kleding met de slogan ’Let me love you a little more, before you’re not little anymore’.

Het Instagram-account van het merk bestaat pas 9 uur, maar heeft nu al ruim 2000 volgers, en wordt overladen met complimenten. De kledingstukken hebben drukke prints van ananassen, bladeren en dierenpootjes en kosten gemiddeld zo’n vijftig euro per stuk.