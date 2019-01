Meghan in felle kleuren op stap

In de paarse jurk van het Canadese merk Aritzia was Meghans zwangere buik goed te zien. De 37-jarige hertogin vertelde het publiek, dat massaal op de been was voor het paar, dat ze nu zes maanden in verwachting is. Het eerste kind van Harry en Meghan wordt in april verwacht.

Het bezoek aan het Engelse Birkenhead is het eerste dat Harry en Meghan dit jaar samen afleggen. De hertogin was donderdag al aan het werk, toen bezocht ze Smart Works waar ze sinds kort beschermvrouwe van is. In Birkenhead onthullen Harry en Meghan onder meer een standbeeld en gaan ze langs bij verschillende liefdadigheidsorganisaties.

Meghans babybuikje is goed zichtbaar in haar paarse jurk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan mag dan inmiddels een half jaar zwanger zijn, ze gaat nog altijd met torenhoge pumps op pad. Ⓒ Hollandse Hoogte