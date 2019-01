Herman den Blijker maakt gerechten na

De bedoeling is dat de chef-koks ieder een karakteristiek, lokaal gerecht van een beroemde lokale chef namaakt, zonder recept. Herman en zijn tegenstander mogen de gerechten bekijken, ruiken en proeven. Wanneer zij denken te weten hoe het gerecht in elkaar steekt, gaan zij afzonderlijk van elkaar op pad om de ingrediënten te halen en het gerecht te bereiden.

Den Blijker neemt het in deze serie onder meer op tegen zijn collega-concurrent Alain Caron (MasterChef) in het prachtige IJsland waar zij Lamb Ribs, Cod Wings en Love Balls voorgeschoteld krijgen. In Schotland staat hij recht tegenover gastchef Maaike Dogan, de eerste vrouw die het aandurfde om als jong meisje in zijn keuken de kneepjes van het vak te leren. Hij neemt het tegen haar op in een rechtstreeks duel om de beste Haggis op tafel te toveren. In Lissabon is het de beurt aan Nigel van der Horst, de chef met lef (Body, Mind & Guilty Pleasures) en staat en staat de vissoep van Michelin sterrenchef Miquel op het menu. In Tel Aviv worden London Loy (Topchef Academy, Food Truck Challenge) en Herman uitgedaagd om het geheime ingrediënt in de lokale steak tartare te ontdekken en in Zwitserland staat gastchefJermain de Rozario -afgelopen maand beloond met de eerste Michelin ster voor zijn zaak De Rozario- voor Hermans neus.

Vanaf dinsdag 29 januari is te zien of het de chefs de cuisine lukt de juiste ingrediënten te vinden en het recept haarfijn te evenaren.