Paul van Gorcum eerste Acteur des Vaderlands

„Een enorme erkenning voor mijn omvangrijke carrière die ik in dit speciale jaar mag ontvangen”, zegt Van Gorcum over de titel. Hij vindt het „een grote eer” dat hij zich als eerste Acteur des Vaderlands mag noemen. „Nog iedere dag koester ik de vele e-mails en honderden fans uit binnen- en buitenland die mijn werk waarderen en dat via mijn pagina op Facebook laten weten.”

Van Gorcum, vooral bekend van zijn rol als Baron in de televisieseries van Bassie & Adriaan, wordt op zondag 27 januari gehuldigd. Zanger Ronnie Tober overhandigt hem de eretitel met bijbehorend kunstwerk.