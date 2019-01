Patricia Paay reageert op misbruik dochter

„Ik heb mezelf echt laten misbruiken en gebruiken door iedereen om me heen”, vertelt Christina aan Utopiaan Franny, die in het verleden zelf met depressiviteit te kampen heeft gehad en zich inzet om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. „Ik ben ook aangerand en misbruikt. Ik heb mezelf ook laten misbruiken, maar het is wel gewoon mogelijk om echt gelukkig te worden”, laat een snikkende Curry weten.

Patricia is in shock na het horen van dit nieuws. Ze laat weten niet op de hoogte te zijn geweest van het misbruik. Wel stelt ze dat dit allemaal zou hebben plaatsgevonden toen haar dochter nog met Peaches Geldof in Los Angeles woonde. Christina besloot in 2010 van Londen naar LA te verhuizen. Christina heeft haar moeder laten weten dat woensdag het volledige verhaal in Utopia te zien zal zijn en dat ze zich geen zorgen hoeft te maken.

In 2013 vertelde Curry in het programma Spuiten & Slikken al eens openhartig over haar tijd in LA. Ze liet toen onder meer weten dat ze destijds seks had gehad met zes crackjunks.