Halfbroer Meghan door het stof na arrestatie

Thomas houdt wel vol dat hij niet te veel had gedronken. De blaastest die hij ter plekke moest ondergaan gaf een te hoog alcoholpercentage aan als gevolg van medicijnen die hij gebruikt, zei Markle tegen The Mirror. Thomas zou na een ruzie met zijn 38-jarige verloofde Darlene Blount de auto hebben gepakt om escalatie te voorkomen. „Daarom was ik zo laat nog onderweg.”

Markle moest over een lijn lopen, iets wat hij ’onmogelijk’ kon vanwege pijn aan zijn been. „En toen ben ik gearresteerd.”

De laatste maanden kwamen Thomas en zijn verloofde vaker in aanraking met de politie. „We willen echt samen zijn, maar we moeten stoppen met alcohol”, realiseert Markle zich. „Ik heb echt spijt van de schande die ik mijn familie heb bezorgd en ik hoop dat zij mij, net als Meghan, kunnen vergeven.”

